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Литва пояснила, чому РФ не може залишитись у статусі непереможеної

Юрій Лящук
glavcom.ua
Литва пояснила, чому РФ не може залишитись у статусі непереможеної
Україні все ще не передають усі необхідні інструменти для завершення війни
фото з відкритих джерел

За словами дипломата, деякі країни вірять, що після закінчення війни всі зможуть «повернутися до звичайних справ, оскільки 24 лютого просто стався збій»

Тактика, за якої Росія не буде переможена і залишиться готовою до майбутнього партнерства, є токсичною для Заходу. Про це повідомляє глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter.

«Тактика залишити Росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною. Вона призводить до закликів закінчити війну переговорами замість того, щоб закінчити її перемогою України. Дехто навіть пропонує українські територіальні поступки загарбникам як подарунок», – заявив міністр.

За його словами, у деяких країн жива віра в те, що після закінчення війни всі зможуть «повернутися до звичайних справ, оскільки 24 лютого просто стався збій». Тому Україні все ще не передають усі необхідні інструменти для завершення війни та уникають конкретики щодо її членства в НАТО.

Нагадаємо, секретар з питань Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що президент Росії Володимир Путін «очевидно сильно переоцінив» можливості своєї армії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

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Теги: війна росія Литва МЗС

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