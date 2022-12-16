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Масований обстріл та скандал із ФІФА. П'ять важливих новин 16 грудня 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масований обстріл та скандал із ФІФА. П'ять важливих новин 16 грудня 
Сьогодні рашисти знову чинили енергетичний терор та вбивали мирних людей
фото: ДСНС

Триває 296 доба війни, цього дня клас вкотре показала наша протиповітряна оборона 

Сьогодні, 16 грудня, день в Україні почався із повітряної тривоги та масованої атаки рашистів. Цю та інші головні події дня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, аби ви були в курсі всього важливого.  

Масована ранкова атака 

Внаслідок російських обстрілів 16 грудня було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. Також ворожа ракета влучила в приватний будинок у Кривому Розі та вбила трьох людей. Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. 

Увечері українців проінформували про припинення дії надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із помічником держсекретаря США Джеффрі Паєттом. Посадовці обговорили відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури за принципом Build back better (відбудувати краще, ніж було). 

Трагедія в Кривому Розі

У Кривому Розі внаслідок ранкового обстрілу окупантів по житловому будинкові загинуло подружжя та 64-річна жінка. Півторарічну дитину пари наразі шукають під завалами. 

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей. 

Масований обстріл та скандал із ФІФА. П'ять важливих новин 16 грудня  фото 1

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії погоджено

Сьогодні, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

До слова, санкції, які були введені США проти країни-агресорки, Росії, вже мають суттєвий негативний вплив на російську економіку. Про це повідомив координатор з санкційної політики Держдепу США Джеймс О'Брайен. За оцінками американської влади, Кремль нібито відчуває нестачу грошей на ведення війни проти України.

Скандал із ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі. 

Офіс Зеленського пропонував показати вболівальникам відео зі зверненням президента України перед матчем Аргентини та Франції у фіналі. Повідомляється, що в Україні були здивовані негативною відповіддю. Невідомо, чи планувалося показати запис повідомлення чи Зеленський виступив би з промовою у прямому ефірі.

Реакція США на терор рашистів

Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Про це пише The Guardian.

США нададуть Києву зенітно-ракетні комплекси Patriot, пише видання Politico. Таким чином Вашингтон реагує на ймовірний повторний наступ рашистів на Київ.  

Масований обстріл та скандал із ФІФА. П'ять важливих новин 16 грудня  фото 2

Окрім Patriot, йдеться про виділення ще кількох сюрпризів: засоби для перетворення некерованих авіаційних боєприпасів на «розумні» бомби. А також наземні бомби малого діаметру, це збільшить дальність ударів.

Нагадаємо, триває 296 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

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Теги: обстріл рашисти Кривий Ріг Бахмут будинок Вашингтон викрадення відео військові ворог жінка міністр наступ окупанти ракета санкції

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