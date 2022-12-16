США нададуть системи Patriot і ще кілька сюрпризів для України – Politico

Зенітно-ракетне озброєння Patriot – один з найкращих зразків, який є у використанні в світі

Вашингтон реагує на заяви рашистів про повторний наступ на Київ

США нададуть Києву зенітно-ракетні комплекси Patriot, пише видання Politico. Таким чином Вашингтон реагує на ймовірний повторний наступ рашистів на Київ.

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Окрім Patriot, йдеться про видалення ще кількох сюрпризів:

засоби для перетворення некерованих авіаційних боєприпасів на «розумні» бомби;

наземні бомби малого діаметру, це збільшить дальність ударів.

Patriot – це один з найкращих зразків зенітного ракетного озброєння, яке на сьогодні є у світі. Використовується армією США та її союзниками. Зенітно-ракетні комплекси Patriot складаються з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

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Нагадаємо, раніше Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Також днями секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у соцмережах афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

Згодом посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.