Переговори між Україною та ФІФА все ще продовжуються

Офіс Зеленського пропонував показати вболівальникам відео зі зверненням президента України перед матчем Аргентини та Франції

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

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Офіс Зеленського пропонував показати вболівальникам відео зі зверненням президента України перед матчем Аргентини та Франції у фіналі. Повідомляється, що в Україні були здивовані негативною відповіддю. Невідомо, чи планувалося показати запис повідомлення чи Зеленський виступив би з промовою у прямому ефірі.

«Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага», – наводить слова свого джерела CNN.

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Переговори між Україною та ФІФА все ще продовжуються. Матч Аргентини та Франції пройде у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Інфантіно очолив ФІФА у лютому 2016 року. У недавньому минулому швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика.

Відзначимо, президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно закликав запровадити режим припинення вогню на території України на час проведення Чемпіонату світу-2022 з футболу серед чоловіків у Катарі. Про це очільник ФІФА заявив під час саміту лідерів G20 на Балі.