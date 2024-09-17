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Масований удар по Сумщині: ворог уразив енергооб'єкти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масований удар по Сумщині: ворог уразив енергооб'єкти
Силами ППО над територією Сумської області вночі було збито 16 «Шахедів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів

У ніч на 17 вересня Сумська область зазнала масованого авіаційного удару. Ворожий дрон атакував об’єкти енергетичної системи. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Ворожими «Шахедами» були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів», – йдеться в повідомленні.

Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні тощо – підключені до систем резервного живлення.

Силами ППО над територією області було збито 16 «Шахедів»

Аварійні бригади проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємл, що після опівночі місто Суми стало ціллю масованого авіаційного удару з використанням ворожих безпілотників.

Також повідомлялося, що пізно ввечері 16 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Конотоп Сумської області, використовуючи безпілотники типу «Шахед». 

До відома, у Сумській області запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.

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Теги: Сумщина дрон війна енергетика

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