Головна Думки вголос Костянтин Машовець
search button user button menu button
Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Огляд з фронту

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ тримають оборону на Донецькому напрямку
фото: zsu.gov.ua

Як нові тактичні зміни у наступі противника можуть вплинути на оборону ЗСУ

Очевидно, командування угрупування військ (УВ) противника «Північ», протягом останніх днів змістили свої зусилля з основної дирекції свого наступу безпосередньо на Покровськ (смуга дії 2-ї загальновійськової армії\ЗВА) трохи південніше – у смугу дії 90-ї танкової дивізії (тд), у бік міста Селидове та села Карлівка, очевидно, таки зрозумівши усі перспективи, які перед ним відкриваються у разі розвитку наступу не стільки «строго» на захід, скільки на південь та південний захід, зокрема:

  • Передові підрозділи 90-ї танкової дивізії (тд), при підтримці лівофлангових підрозділів 27-ї мотострілецької дивізії (мсд) 2-ї ЗВА, таки прорвалися до дороги Селидове – Карлівка (Е-50) з півночі. При цьому, зуміли зав'язати бої за села Михайлівка (не більше 2-х км до Селидового) та взяти під свій контроль села Мемрик.
  • Противник головними силами 27-ї мсд та очевидно за підтримки 114-ї омсбр продовжив активні наступальні дії «вздовж залізниці», тобто у районі Новогродівки (у напрямку на Сухий Яр), а також у районі Маринівки й мав просування у північно-західній частині села.

Це дуже, й дуже погано.

Відтепер, успішна, до цього моменту, оборона ЗСУ у районі Карлівки та Галицинівки, яка, по-суті, стримувала противника не тільки у «глибшому» просуванні у бік власне Покровська, а й у сенсі розширення на південь смуги його наступу на Покровському напрямку, стає дуже проблематичною.

Й хоча, це повністю не усуває для противника флангову «проблему», щодо організації та початку «битви за Покровськ» (адже місто Селидове продовжують контролювати ЗСУ), однак суттєво ускладнює для ЗСУ стан справ, як у районі Новогродівки та «Ярів» (це район Крутого та Сухого Ярів), тобто безпосередньо на Покровському напрямку, так й південніше у всьому районі між Красногорівкою та Українськом.

Це очевидні речі, які більш-менш грамотний «оператор» не може не бачити – наші підрозділи, які обороняються у районах сіл Невельське, Карлівки, північніше Красногорівки, відтепер явно знаходяться у досить незручному становищі, по суті, вони «вагітні» на охоплення та оточення на суміжних флангах двох УВ противника – «Центр» та «Південь».

Очевидний, наступний «хід» противника – прорив по дирекції Мемрик – Гірник (вихід на рубіж Українськ – Гірник), з одночасним його просуванням у напрямку Красногорівка – Гірник й виходом на рубіж Курахівка – Гірник, реалізує цю «вагітність» дуже неприємними для нас пологами.

Щодо загальних темпів просування противника безпосередньо на Покровському напрямку, то вони протягом крайніх 3-4-х днів – трохи «пригальмували», однак, у загальному сенсі, це ще нічого не означає.

Ймовірно це пов'язано із тим, що передові підрозділи 27-ї мсд противника та його 15-ї, 30-ї та 114-ї окремих мотострілецьких бригад (омсбр) вимушено «втягнулися» у жорсткі бої за Новогродівку та на «природньому» бар'єрному рубежу по річках Журавка та Казенний Торець й поки – не досить вдало для себе.

Що звертає на себе увагу людини, яка має можливість отримувати інформацію лише з відкритих джерел?

Зразу декілька особливостей дій військ противника на Покровському напрямку (смуга 2-ї ЗВА та 90-ї тд противника):

  • Очевидне «пригальмовування» противника на відтинку між Красний Яр та Воздвиженка. На цьому напрямку, противник мав суттєве просування, протягом крайніх 4-5-и діб, виключно у районі Новогродівки та південніше Красного Яру (ну як суттєве, в одному випадку – на 250 метрів, в іншому на 1.6 км).
  • Явний переніс головних зусиль противника у південну частину смуги наступу його УВ «Центр». В «епіцентрі» їх, протягом найближчого часу, очевидно, опиняться – район міста Селидове та Українськ – Галицинівка – Курахівка – Гірник. Про причини цього переносу я писав вище й у минулому (чи позаминулому) огляді.
  • Якщо противнику вдасться задумане, то скоріш за все, з Карлівки, з району північніше Красногорівки та з під Невельского ЗСУ доведеться відступити.
  • Стає все більш очевидним факт – без «вирішення проблеми» міста Селидове противник навряд чи приступить (однак краще сказати, зможе приступити) до якихось більш-менш масштабних результативних наступальних дій безпосередньо у бік Покровська.

Звісно, атакувати та штурмувати на цьому напрямку він не перестане, намагаючись прорватися за позицію по річках Журавка та Казенний Торець, однак, якщо район Селидове залишиться під контролем ЗСУ, то тоді – над будь-якими силами та засобами противника, які намагатимуться прорватися у бік Покровська, буде «тяжіти» можливість контратакуючих дій ЗСУ їм у фланг, причому, у достатньо «значущому» тактичному масштабі.

Ну й головне.

Очевидно, з нещодавніх пір, командуванню, як всього УВ «Центр», так і його 2-ї ЗВА зокрема, стало «чомусь» не вистачати боєздатних сил й засобів, щоб «інтенсивно атакувати» зразу й скрізь, по всій смузі свого наступу. Доводиться інтенсивно чередувати (міняти) ділянки та напрямки докладання своїх основних зусиль, активно перегруповувати сили та засоби, та й загальні темпи «трохи підупали».

Щоб картинка була ще більш «випуклою» у масштабі всього УВ «Центр», наступним разом розглянемо ситуацію на «допоміжному» Торецькому напрямку, де оперують війська (сили) іншої армії УВ «Центр» – 41-ї ЗВА.

Й потім, якраз й спробуємо зробити висновки, щодо проміжних етапів літньо-осінньої кампанії противника на 2024-й рік, щодо його «головного» операційного напрямку, додавши туди «суб'єктивних оцінок» з інших операційних напрямків.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти Донбас війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема Інтерв'ю
6 серпня, 15:00
У Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок
Стали відомі нові деталі масованої атаки РФ на Київ (фото)
31 липня, 10:11
Путін зустрів у аеропорту звільнених росіян
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
3 серпня, 13:26
Донька та внучка Лариси Ніцой в Одесі
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
9 серпня, 01:40
У січні 2024 року Ким Чен Ин завітав на виробництво ракет KN-23
Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 
8 серпня, 10:36
Путін утримався від офіційного оголошення стану війни
Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях
11 серпня, 08:59

Костянтин Машовець

Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Огляд з фронту
Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Огляд з фронту
Росіяни втрачають темп у Торецьку та Покровську. Огляд з фронту
Росіяни втрачають темп у Торецьку та Покровську. Огляд з фронту
Бойові дії на Курському напрямку: дезінформація та реальні загрози
Бойові дії на Курському напрямку: дезінформація та реальні загрози
Ворог намагається прорватися через Вовчанськ. Огляд з Харківського напрямку
Ворог намагається прорватися через Вовчанськ. Огляд з Харківського напрямку
Битва за Часів Яр. Що відбувається на Краматорському та Покровському напрямках
Битва за Часів Яр. Що відбувається на Краматорському та Покровському напрямках
Темпи наступу ворога сповільнюються. Огляд з фронту
Темпи наступу ворога сповільнюються. Огляд з фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
8513
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
6059
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua