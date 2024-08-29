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Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки в деяких областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки в деяких областях
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

Раніше «Укренерго» зазначало, що три черги відключень діятимуть по всій країні з 15:00 до 22:00

У Києві та 15 областях «Укренерго» внесло корективи у графіки відключення електроенергії. Так, з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше «Укренерго» зазначало, що три черги відключень діятимуть по всій країні лише з 15:00 до 22:00.

Проте вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.  

«Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у місті Київ діятимуть три черги відключень одночасно», – йдеться у повідомленні.

Стан енергосистеми в Україні
Стан енергосистеми в Україні
фото: Telegram/«Укренерго»

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Дл слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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