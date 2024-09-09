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На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація у трьох населених пунктах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація у трьох населених пунктах
У Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію
фото: пресслужба поліції

Обов'язкову евакуацію оголошено із Глухова, Свеси та Есмані

У Сумській області запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі. Про це повідомила пресслужба Сумська ОВА.

«У Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів: Глухова, Свеси та Есмані. Основні питання першого етапу обговорили на виїзному засіданні координаційного штабу з евакуації», – йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, 6 вересня Сумська область зазнала масованих обстрілів з боку російських військ протягом дня. Зафіксовано 55 атак на прикордонні громади, що призвело до 99 вибухів.

Окупанти застосували різноманітне озброєння, включаючи керовані авіабомби, ударні безпілотники типу «Ланцет», міномети, артилерію та FPV-дрони.

Найбільше постраждали Сумська, Степанівська, Річківська, Ямпільська, Хотінська, Миропільська, Тростянецька, Юнаківська, Боромлянська, Дружбівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Шалигинська, Великописарівська та Краснопільська громади.

Нагадаємо, у Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, зокрема КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад. 

Також у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації примусову евакуацію дітей було оголошено у ще 32 населених пунктах Донецької області.

Теги: Сумщина евакуація війна

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