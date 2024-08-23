Обстріл Харківщини: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих

Виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв.м

Ворог завдав удару, попередньо, керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району

У ніч на 23 серпня російські загарбники атакували приватний сектор Харківщини. Унаслідок обстрілу загинули дві особи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Ворог завдав удару, попередньо, керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. «Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження», – йдеться у повідомленні.

3 фото На весь екран





Раніше повідомлялося, що внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Нагадаємо, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм.