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Обстріл Харківщини: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Харківщини: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих
Виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв.м
фото: преслужба ДСНС

Ворог завдав удару, попередньо, керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району

У ніч на 23 серпня російські загарбники атакували приватний сектор Харківщини. Унаслідок обстрілу загинули дві особи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Обстріл Харківщини: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих фото 1

Ворог завдав удару, попередньо, керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. «Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження», – йдеться у повідомленні. 

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Раніше повідомлялося, що внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км. 

Нагадаємо, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм.

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Теги: війна обстріл Харківщина

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