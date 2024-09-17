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Росіяни обстріляли Суми безпілотниками

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Суми безпілотниками
Є наслідки, над їх ліквідацією вже працюють
фото: ДСНС

Вночі росіяни вдарили по Сумах

В ніч на 17 вересня місто Суми стало ціллю масованого авіаційного удару з використанням ворожих безпілотників. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вночі ворог, використовуючи БПЛА «Шахед», наніс масований авіаційний удар по місту Суми. Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що сили протиповітряної оборони активно протидіють ворожим атакам та ведуть боротьбу з ворожими БПЛА.

Обласна влада закликає мешканців Сум перебувати в укриттях та берегти себе.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Конотоп дронами-камікадзе.

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Теги: Суми росіяни

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