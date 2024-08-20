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Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені
Росіяни завдали удару по Малокатеринівці Запорізької області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок російського обстрілу відомо про трьох поранених дітей

Російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Як повідомлялося, окупанти знову атакували столицю, цього разу, ймовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К» з північного напрямку.

До слова, понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом минулого тижня.

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Теги: діти війна обстріл Запорізька область Іван Федоров окупанти

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