Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені

Внаслідок російського обстрілу відомо про трьох поранених дітей

Російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Як повідомлялося, окупанти знову атакували столицю, цього разу, ймовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К» з північного напрямку.

До слова, понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом минулого тижня.