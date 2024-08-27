Росія готує нову кампанію проти енергосистеми України: чого чекати?

Що приховують нові удари Росії по Україні та чому варто готуватися

Остаточні висновки по удару 26 серпня 2024 року

Так, тут справді підходить визначення «найбільш масований за весь час війни».

Бо із цифрами у 127 ракет та 109 БПЛА за 26 серпня 2024 року у порівняння підходить хіба що число у 160 ракет різних типів, які Росія випустила протягом доби 24 лютого 2022 року.

Але це заодно ілюструє, наскільки виріс потенціал нашої протиповітряної оборони, особливо порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Хоча звісно можна дискутувати, на яку частку тут припадає поставка західної матчастини, зокрема тих же F-16, а на яку частку – воля та винахідливість наших воїнів при захисті неба.

Це ми то зараз можемо собі дозволити таку розкіш, як заміряти ефективність збиття від нашої ППО ледь чи не штангенциркулем. Але ж і не треба забувати одну просту річ: ідеологія масованого повітряного удару як прийому бойових дій прямо передбачає, що атаку взагалі відбити не вдається, і всі ракети та бомби досягають призначених цілей.

Це був не просто найбільш масований, але й мабуть, найбільш підступний удар окупантів.

Є повідомлення, що росіяни активно використовували ракети із касетними боєголовками, щоб максимально ускладнити відновлювальні роботи.

Логіка проста, як двері: енергетики не можуть почати відновлення, поки сапери не приберуть всі суббоєприпаси, яких, наприклад у Х-101 може бути 60 штук.

Можливо хто пропустив, але окупанти проти нас використовують вже четверту ітерацію ракет Х-101, які підвішуються під Ту-95МС:

перша – це базовий варіант Х-101 із моноблочною БЧ масою 450 кг, проходила під позначенням «Изделие 504»;

друга – модифікована під позначенням «Изделие 504АП», відрізняється від «попередника» наявністю оптико-електронної станції для точнішого наведення на ціль та засобів для протидії ПЗРК;

третя – відрізняється збільшеною до 800 кг масою бойового навантаження, по суті там дві боєголовки, здвоєні як матрьошка;

ну і четверта – у цій «матрьошці» одна із частин має касетне спорядження, звідки вивалюються аж 60 суббоєприпасів-«мячиків», небезпечних при будь-якому контакті.

Окрема воєнно-технічна примітка. Повітряні Сили фіксують, що було випущено аж 77 ракет типу Х-101; якщо співставити із тим, що повідомлялось про 11 Ту-95МС, то значить тут окупанти не пошкодували питання ресурсу бомбардувальників, та чіпляли по суті максимальне навантаження.

Третє, найкоротше – судячи з масштабу, росіяни мають намір на нову кампанію по знищенню нашої енергосистеми. Тому варто бути морально готовим до того, що ця кампанія буде, і вона буде особливо жорстокою зі сторони ворога. Питання тільки у тому, які інтервали тут зможуть витримувати окупанти.

Ну і четверте, методологічне – щоб виготовити до 130 ракет нових типів для цього нового удару, російський ВПК насправді мав без перерви, у режимі 24/7 працювати мінімум 1,5 місяців, а не 2 тижні, як тут у нас окремі блогери просторікували.

З цього можна редукувати, що РФ почала готуватись до цього удару буквально після попереднього, 8 липня, коли були «прильоти» по «Охматдиту».

Відповідно, якщо хто шукав відносно прості критерії для орієнтування у ситуації, то ось вони:

якщо спікер наголошує на системності зусиль окупантів, то там є про що дискутувати;

але от якщо спікер оперує поняттями «Путін помстився», або щось семантично близьке – то там одразу треба посилати їсти ягель, це у сторону Ісландії.

А можете й за більш звичною адресою, то Ваше право, брати і сестри українці.