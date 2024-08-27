Росія готує нову кампанію проти енергосистеми України: чого чекати?
Що приховують нові удари Росії по Україні та чому варто готуватися
Остаточні висновки по удару 26 серпня 2024 року
- Так, тут справді підходить визначення «найбільш масований за весь час війни».
Бо із цифрами у 127 ракет та 109 БПЛА за 26 серпня 2024 року у порівняння підходить хіба що число у 160 ракет різних типів, які Росія випустила протягом доби 24 лютого 2022 року.
Але це заодно ілюструє, наскільки виріс потенціал нашої протиповітряної оборони, особливо порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Хоча звісно можна дискутувати, на яку частку тут припадає поставка західної матчастини, зокрема тих же F-16, а на яку частку – воля та винахідливість наших воїнів при захисті неба.
Це ми то зараз можемо собі дозволити таку розкіш, як заміряти ефективність збиття від нашої ППО ледь чи не штангенциркулем. Але ж і не треба забувати одну просту річ: ідеологія масованого повітряного удару як прийому бойових дій прямо передбачає, що атаку взагалі відбити не вдається, і всі ракети та бомби досягають призначених цілей.
- Це був не просто найбільш масований, але й мабуть, найбільш підступний удар окупантів.
Є повідомлення, що росіяни активно використовували ракети із касетними боєголовками, щоб максимально ускладнити відновлювальні роботи.
Логіка проста, як двері: енергетики не можуть почати відновлення, поки сапери не приберуть всі суббоєприпаси, яких, наприклад у Х-101 може бути 60 штук.
Можливо хто пропустив, але окупанти проти нас використовують вже четверту ітерацію ракет Х-101, які підвішуються під Ту-95МС:
- перша – це базовий варіант Х-101 із моноблочною БЧ масою 450 кг, проходила під позначенням «Изделие 504»;
- друга – модифікована під позначенням «Изделие 504АП», відрізняється від «попередника» наявністю оптико-електронної станції для точнішого наведення на ціль та засобів для протидії ПЗРК;
- третя – відрізняється збільшеною до 800 кг масою бойового навантаження, по суті там дві боєголовки, здвоєні як матрьошка;
- ну і четверта – у цій «матрьошці» одна із частин має касетне спорядження, звідки вивалюються аж 60 суббоєприпасів-«мячиків», небезпечних при будь-якому контакті.
Окрема воєнно-технічна примітка. Повітряні Сили фіксують, що було випущено аж 77 ракет типу Х-101; якщо співставити із тим, що повідомлялось про 11 Ту-95МС, то значить тут окупанти не пошкодували питання ресурсу бомбардувальників, та чіпляли по суті максимальне навантаження.
Третє, найкоротше – судячи з масштабу, росіяни мають намір на нову кампанію по знищенню нашої енергосистеми. Тому варто бути морально готовим до того, що ця кампанія буде, і вона буде особливо жорстокою зі сторони ворога. Питання тільки у тому, які інтервали тут зможуть витримувати окупанти.
Ну і четверте, методологічне – щоб виготовити до 130 ракет нових типів для цього нового удару, російський ВПК насправді мав без перерви, у режимі 24/7 працювати мінімум 1,5 місяців, а не 2 тижні, як тут у нас окремі блогери просторікували.
З цього можна редукувати, що РФ почала готуватись до цього удару буквально після попереднього, 8 липня, коли були «прильоти» по «Охматдиту».
Відповідно, якщо хто шукав відносно прості критерії для орієнтування у ситуації, то ось вони:
- якщо спікер наголошує на системності зусиль окупантів, то там є про що дискутувати;
- але от якщо спікер оперує поняттями «Путін помстився», або щось семантично близьке – то там одразу треба посилати їсти ягель, це у сторону Ісландії.
А можете й за більш звичною адресою, то Ваше право, брати і сестри українці.
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