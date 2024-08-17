На одному з енергооб'єктів Київщини знайдене тіло слюсаря
Працівника без ознак життя було виявлено під час огляду енергетичного об'єкта
На енергетичному об'єкті в Київській області було виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання. Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Зазначається, що тіло працівника було виявлено під час огляду енергетичного об'єкта.
«Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть», – йдеться в повідомленні.
Причина смерті не повідомляється.
Нагадаємо, що Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії. Причиною цьому є спекотна погода та зростання споживання електроенергії.
Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що навіть, якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію.
До слова, НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.
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