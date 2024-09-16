Окупанти обстріляли Конотоп дронами-камікадзе 

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На місці події працюють рятувальники

Росіяни вдарили по місту безпілотниками

Сьогодні, 16 вересня, російські війська завдали авіаційного удару по місту Конотоп Сумської області, використовуючи безпілотники типу «Шахед.» Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, ввечері 16 вересня ворог здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці події працюють усі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

ОВА закликала мешканців бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Станом на 23:31 Суспільне повідомляє про сильні вибухи у Сумах.

Нагадаємо, глава Конотопа, атакованого Росією, назвав три міста, які прийшли на допомогу.