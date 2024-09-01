Окупанти просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW

Ворог продовжує наступ та просувається на Покровському напрямку

Російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

31 серпня російські війська продовжували наступальні операції на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Вели наступальні операції в районі Липців і Глибокого та в районі Вовчанська і Плетенівки.

Повідомляється, що 31 серпня російські війська просунулися в районі Сватового під час продовження наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південь від Піщаного, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Російський блогер стверджував, що українські війська зберігають обмежені позиції в Синьківці, незважаючи на заяву Міноборони Росії від 30 серпня, що російські війська захопили населений пункт.

Окупанти продовжували наступальні дії поблизу Сіверська в районі Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки, Виїмки, Званівки.

Російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування до східної Григорівки.

Повідомляється, що російські війська захопили Північне і продовжили наступальні операції поблизу Торецька. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Північне, хоча ISW не знайшов підтвердження.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська та продовжили наступ на Покровському напрямку. Опубліковані 30 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Карлівки і захопили Червоноармійську фільтрувальну станцію, а геолокаційні кадри опубліковано 31 серпня свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили північну Галицинівку.

Російські блогери стверджували, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють поблизу Мирнограда (на схід від Покровська), і що російська авіація завдає потужних авіаударів по місту.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Донецька і продовжили наступальні операції в цьому районі 31 серпня. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися на полях на захід від Красногорівки під час механізованого штурму приблизно розміром роти.

Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на 1,2 кілометра на північний захід від Костянтинівки. Один російський блогер заявив, що російські війська просунулися ближче до Водяного з позицій вздовж траси О-0532 (Костянтинівка-Вугледар). Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

31 серпня російський мілблогер заявив, що російські війська посилюють наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей і нещодавно просунулися на північ від Урожайного і поблизу Приютного. На заході Запорізької області 31 серпня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.