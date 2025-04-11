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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Наступ ворога. До кордону Дніпропетровщини залишилися лічені кілометри

glavcom.ua
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ЗСУ зупинила штурм на Покровському напрямку, розбила наступаючих і вибила їх із колишніх позицій
фото: zsu.gov.ua

У окупантів раптом знайшлося друге дихання?

Росія готується розширити зону бойових дій. Найближчим часом окупанти увірвуться у Дніпропетровську область. Про це повідомляє CNN. Друзі, а давно у нас не було страшних новин, правда?

Ну, тому що ми спершу перевіряємо інформацію, а потім думаємо, радимося і робимо висновки. Звичка, вироблена роками війни, стресу та інформаційних штормів. Спасибі добрим людям, вони дбають, щоб ми тут не нудьгували. Отже, всі напружуємося, жителі Дніпра й області, готуйтеся до евакуації.

ЗМІ пише, що Росія хоче розширення бойових дій. І увірветься у Дніпропетровську область. Окупація частини регіону дасть Кремлю серйозний важіль тиску на переговорах із Києвом. Вони вже туди прориваються, залишилося всього шість кілометрів. Ось такою сенсацією з елементами катастрофи порадувало нас відоме видання. З посиланням чи то на неназваних українських військових, чи то на аналітиків із редакційної курилки. А тепер у реальність.

У своїй спробі оточити Покровськ окупанти дійсно серйозно просунулися на захід і південний захід від міста. І наблизилася до кордонів Дніпропетровської області. Навіть не на 6 кілометрів, а місцями на чотири. Це правда. Правда також і те, що вони зайшли у Котлине.

Але далі все пішло не так. 25-та десантна бригада ЗСУ обробили у Котлиному окупантів, як Бог черепаху. Залишкам вдалося вирватися і відступити. Їм би взагалі при словах «25-а бригада ДШВ» варто було одразу тікати, але вони не знали. Тепер знають.

У підсумку 25-ка відбила у противника частину позицій. Водночас 110 омбр ЗСУ зупинила штурм на Покровському напрямку, розбила наступаючих і вибила їх із колишніх позицій.

Загалом за тиждень у районі Покровська Сили Оборони України у шести місцях не просто відбивали штурми, а просувалися вперед. На z-каналах вили про страшний український контрнаступ і брак людей в окупантів для оборони. Це було три тижні тому! І загальна картина під Покровськом не змінилася.

Ну і скажіть мені, чому раптом російські війська, які вигрібають по повній програмі під Покровськом, раптом знайшли друге дихання? І не просто знайшли, але вирішили вже не розмінюватися на оточення Покровська, а відразу йти у Дніпропетровську область. Щоб що? Отримати важіль тиску на переговорах? Ну, так, очевидно.

Захопити Донецьку область не змогли, штурм і оточення Покровська провалилися. Але ми перетнули кордони Дніпропетровської області, ось такий у нас важіль. Київ – здавайся! Ну і ми такі, відразу – звичайно. Якщо ви увійшли у Дніпропетровську область хоч на пару кілометрів, це все змінює. Визнаємо вас другою армією світу і віддамо все, що скажете. Так це виглядає з редакції CNN?

Резюмую. Західне ЗМІ заради гучного заголовка знову видало ліву абсолютно сенсацію. В якій немає ні краплі логіки і відображення стану з бойовими діями на цьому напрямку. Це ще офіцери з комунікацій ЗСУВ «Хортиця» не бачили (сподіваюся) новини, вони взагалі дар мови втратять від такого «ексклюзиву». Ну а мої побратими на Покровському напрямку просто від ранкової кави відмовляться – стан шоку бадьорить сильніше.

Ніякого серйозного вторгнення у Дніпропетровську область не буде з двох причин.

  • Перше – противнику важливіше розширити цей плацдарм і займатися охопленням Покровська, а не лізти на захід. Але на це вже майже місяць не вистачає сил і ресурсів, вперлися наглухо – тільки назад.
  • Друге – навіть у порядку маячні жодного важеля на переговорах пара квадратних кілометрів Дніпропетровської області противнику не дає. Зовсім.

Для нас це така сама Україна, як і Донецька або Запорізька області. Дніпро вони можуть тільки бомбити ракетами і «Шахедами», наступати на нього не можуть.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти Дніпро Україна контрнаступ

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