Дронова атака по Дніпру та заява Трампа про Гренландію: головне за ніч

У Дніпрі зафіксовано влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео»

Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами», у місті є загиблі та постраждалі, у Луганську прилетіло у завод, який для ремонту використовують окупанти, а Трамп зробив чергову заяву про Гренландію. «Главком» зібрав головні події ночі проти 29 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Дніпро

У п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.

Згодом Лисак повідомив, що за наявною інформацією, у Дніпрі четверо загиблих. Раніше було відомо про одного. Кількість постраждалих також зросла – тепер їх 15, троє з них у важкому стані.

«Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – написав Лисак.

Потім стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась до 19.

Трамп про Гренландію

Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки. Ми не можемо обійтися без неї», – наголосив він.

За словами Трампа, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.

Трамп про удари по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним питання купівлі Росією зброї в Ірану та розповів, що отримує звіти про удари іранських безпілотників по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Коли Трампа запитали, чому він нічого не робить у відповідь на атаки іранських дронів по Україні, він зазначив, що отримує відповідні звіти.

«Так, я отримую звіти. Ми уважно стежимо за ситуацією. Іран виробляє багато безпілотників, і вони доволі ефективні. Але ця країна перебуває у верхній частині мого списку для контролю», – заявив він.

У Луганську пролунали вибухи

Пізно ввечері, 28 березня, безпілотники вдарили по заводу «Трансмаш» в окупованому Луганську. Попередньо, росіяни там ремонтували віськову техніку та збирали дрони.

Відомо, що основний вид діяльності заводу – виробництво залізничних локомотивів та рухомого складу. Серед додаткових напрямків – обробка металевих виробів, виробництво електричного обладнання, ремонт та технічне обслуговування інших транспортних засобів та обладнання.

«Голос Америки» проти команди Трампа

Журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зазначається, що суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені 28 березня ухвалив рішення, яке тимчасово блокує спроби адміністрації Дональда Трампа ліквідувати міжнародний мовник «Голос Америки», який фінансується урядом.

Повідомляється, що ухвалений запобіжний захід діятиме протягом 21 дня. Окрім цього, суд розгляне окремий позов, поданий директором «Голосу Америки» Майклом Абрамовіцем.