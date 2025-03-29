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ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту
Пошкоджена багатоповерхівка у Дніпрі
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Внаслідок атаки постраждала 21 людина

У Дніпрі всю ніч йшла ліквідація наслідків масованої атаки «шахедами». Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території «Бартоломео». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли. 

ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту фото 1
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Крім того, Лисак написав, що сили ППО збили на Дніпропетровщині 16 БпЛА.

ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту фото 2
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту фото 3
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Теги: війна Дніпро

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