Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову
Жінка випадково вистрілила у себе під час чищення пневматичної зброї
фото з відкритих джерел

Через серйозність травми жінку госпіталізували в лікарню Дніпра з Кам’янського

Жінка з Кам’янського опинилася в реанімації після нещасного випадку з пневматичною зброєю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини.

За інформацією лікарів, потерпіла отримала важке поранення, випадково вистріливши у себе під час чищення пневматичної зброї. Куля потрапила в ліву очницю, спричинивши серйозні ушкодження.

На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги, які надали першу допомогу та доправили жінку до Кам’янської лікарні екстреної медичної допомоги. Під час обстеження з’ясувалося, що вона має проникаюче кульове поранення, яке становило загрозу для життя.

Через серйозність травми медики вирішили транспортувати пацієнтку до одного з медичних закладів Дніпра. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу.

На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову фото 1
фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини

Медики наголошують на важливості дотримання правил безпеки при поводженні зі зброєю, навіть якщо йдеться про пневматичні засоби. Недбалість у таких випадках може коштувати життя.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

На Нікопольську станцію екстреної медичної допомоги поступив виклик про вибух гранати. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках. Надати пораненому допомогу та доставити у стаціонар вдалося лише завдяки поліції.

Раніше у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.

Теги: Дніпро Дніпропетровщина Кам'янське

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійка сталася у класі під час уроку
У школі на Дніпропетровщині учень влаштував бійку з вчителем (відео)
12 березня, 15:53
У кількох містах Дніпропетровщини спалахнули пожежі
Дрони атакували обʼєкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини
13 березня, 06:14
У аварії загинули Микита Степанов (праворуч) та Арсен Албертян
У ДТП під Кривим Рогом загинули двоє членів збірної України з ММА
17 березня, 20:01
Великий стовп диму у Дніпропетровській області через атаку російський БпЛА
У двох областях пошкоджено критичну інфраструктуру через російські удари
17 березня, 23:58
Рятувальники ДСНС тіслали з води тіло тіло загиблого
Стрілянина в столичному офісі отримала трагічний фінал на Північому мості
20 березня, 16:33
Начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько постраджав внаслідок вибуху авто
Вибух авто посадовця на Дніпропетровщині: що відомо про стан Юрія Федька
4 квiтня, 11:57
Начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько після вибуху перебував у реанімації
Посадовець з Дніпра, який дістав поранення внаслідок вибуху авто, помер у лікарні
4 квiтня, 13:57
28 березня знайшли тіло Олександра Плахотніка із вогнепальним пораненням
Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці
2 квiтня, 11:31
Водій автомобіля та його дружина отримали поранення
На Дніпропетровщині вибухнуло авто: постраждав посадовець із дружиною (фото)
4 квiтня, 09:12

Події в Україні

На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову
На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову
Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
У Львові чоловік на кріслі колісному влаштував стрілянину у торгівельному центрі
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
120K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
25K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
20K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua