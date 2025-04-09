На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову

Жінка випадково вистрілила у себе під час чищення пневматичної зброї

Через серйозність травми жінку госпіталізували в лікарню Дніпра з Кам’янського

Жінка з Кам’янського опинилася в реанімації після нещасного випадку з пневматичною зброєю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини.

За інформацією лікарів, потерпіла отримала важке поранення, випадково вистріливши у себе під час чищення пневматичної зброї. Куля потрапила в ліву очницю, спричинивши серйозні ушкодження.

На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги, які надали першу допомогу та доправили жінку до Кам’янської лікарні екстреної медичної допомоги. Під час обстеження з’ясувалося, що вона має проникаюче кульове поранення, яке становило загрозу для життя.

Через серйозність травми медики вирішили транспортувати пацієнтку до одного з медичних закладів Дніпра. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу.

фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини

Медики наголошують на важливості дотримання правил безпеки при поводженні зі зброєю, навіть якщо йдеться про пневматичні засоби. Недбалість у таких випадках може коштувати життя.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

На Нікопольську станцію екстреної медичної допомоги поступив виклик про вибух гранати. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках. Надати пораненому допомогу та доставити у стаціонар вдалося лише завдяки поліції.

Раніше у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.