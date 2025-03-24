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Що відомо про нові винищувачі шостого покоління, які анонсував Трамп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Що відомо про нові винищувачі шостого покоління, які анонсував Трамп
Boeing виграв контракт на винищувач F-47 наступного покоління
ілюстрація: The War Zone

Компанія Boeing будуватиме винищувачі нового покоління у США

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Штати працюють над створенням винищувача шостого покоління F-47. Пізніше стало відомо, що США дійсно мають у своєму розпорядженні два прототипи стелс-винищувачів шостого покоління Next generation air dominance (Ngad), розроблених корпораціями Boeing і Lockheed Martin відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The War Zone.

«Ані Boeing, ані Lockheed Martin офіційно не підтвердили свою участь у проєкті. Компанія Northrop Grumman за власним бажанням відмовилась від участі в торгах, щоб «зосередитися на інших можливостях». Сам факт того, що Ngad взагалі просувається вперед, є новиною, оскільки програму було призупинено, враховуючи занепокоєння щодо її вартості та актуальності. Адміністрація Байдена передала програму адміністрації Трампа саме через цю триваючу невизначеність», – йдеться у матеріалі. 

За даними видання, новітні винищувачі вже проходили льотні випробування упродовж останніх років. Серійне провадження може розпочатися до закінчення терміну президентства Дональда Трампа.

«Очікується, що контракт на розробку інженерно-виробничої частини для Ngad коштуватиме приблизно $20 млрд, хоча протягом усього терміну дії програми компанія отримає замовлення на сотні мільярдів доларів. Кожна копія реактивного літака після початку серійного виробництва оцінювалася в минулому вартістю понад $300 млн. І це за умови, якщо оригінальна концепція літака не змінилася»,– пишуть журналісти.

Програма Ngad є сукупністю систем, яка включає пілотований винищувач шостого покоління, безпілотник бойової підтримки, нову зброю, таку як спільна вдосконалена тактична ракета Aim-260, і, можливо, інші секретні системи.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп оголосив, що США вже кілька років розробляють винищувач шостого покоління F-47, який не має аналогів.

Він наголосив, що йдеться про унікальний літак з погляду швидкості, маневреності, озброєнь, і що нічого подібного в історії авіабудування ще не було. Трамп розповів, що контракт на розробку винищувача одержала компанія Boeing. 

Трамп сказав, що винищувач оснащений технологією малопомітності, здатний розвивати швидкість більш ніж у два Махи (2248 км/год). Також винищувач зможе діяти в одній ланці із безпілотниками. Президент США запевнив, що серійне виробництво літаків стартує в період його президентства – протягом наступнних декількох років.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США працюють над створенням винищувача шостого покоління F-47. За словами Трампа,  його експериментальна версія «таємно здійснювала польоти протягом п’яти років».

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Теги: США Дональд Трамп літак технології президент безпілотник ракета винищувач

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