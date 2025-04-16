Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі

Екстрені служби працюють на місцях

Увечері 16 квітня російські війська масовано атакувала місто Дніпро безпілотниками. У місті виникло декілька пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на владу міста на місцеві пабліки.

Повідомляється, що у Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.

Палають автівки через атаку дронів у Дніпрі фото: місцеві пабліки

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що інформація уточнюється щодо руйнувань. «Суспільне» повідомило, що після ударів в деяких районах Дніпра спостерігаються перебої зі світлом.

Місцеві пабліки публікують відео приватного будинку, який спалахнув через атаку дронів.

Всі екстрені служби прямують на місця влучань. Місцеві пабліки пишуть, що у центрі міста будинки залишились без вікон через вибухові хвилі.

Дніпро у вогні через атаку дронів фото: місцеві пабліки

До слова, ввечері 16 квітня російські терористи обстріляли місто Ізюм.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок російського обстрілу є постраждалі. 35-річного чоловіка та 32-річну жінку госпіталізували до медичного закладу.

Постраждала й семирічна дитина. Також, Синєгубов повідомив, що пошкоджено приватний будинок.