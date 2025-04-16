Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі
Дніпро під атакою дронів
фото з відкритих джерел

Екстрені служби працюють на місцях

Увечері 16 квітня російські війська масовано атакувала місто Дніпро безпілотниками. У місті виникло декілька пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на владу міста на місцеві пабліки.

Повідомляється, що у Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.

Палають автівки через атаку дронів у Дніпрі
Палають автівки через атаку дронів у Дніпрі
фото: місцеві пабліки

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що інформація уточнюється щодо руйнувань. «Суспільне» повідомило, що після ударів в деяких районах Дніпра спостерігаються перебої зі світлом.

Місцеві пабліки публікують відео приватного будинку, який спалахнув через атаку дронів.

Всі екстрені служби прямують на місця влучань. Місцеві пабліки пишуть, що у центрі міста будинки залишились без вікон через вибухові хвилі.

Дніпро у вогні через атаку дронів
Дніпро у вогні через атаку дронів
фото: місцеві пабліки

До слова, ввечері 16 квітня російські терористи обстріляли місто Ізюм.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок російського обстрілу є постраждалі. 35-річного чоловіка та 32-річну жінку госпіталізували до медичного закладу.

Постраждала й семирічна дитина. Також, Синєгубов повідомив, що пошкоджено приватний будинок.

Теги: Дніпро обстріл ворог дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та області вночі працювали сили ППО
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
17 березня, 08:56
Російські безпілотники не вперше падають на територію інших країн
Російський «Шахед» упав у Казахстані
19 березня, 18:55
На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
У Харкові відновлено друкарню «Фактор-Друк», яку знищили окупанти
20 березня, 11:30
У Дніпрі після вибухів виникли пожежі
Росія атакувала дронами Харків та Дніпро: головне за ніч
27 березня, 05:46
Численні безпілотники, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити
Росіяни застосовують нову смертоносну тактику ударів дронами
29 березня, 15:48
Дрони СБУ уразили в Росії завод «Промсинтез»
Дрони СБУ поцілили у провідний завод із виробництва вибухівки у Росії
5 квiтня, 15:52
Росіяни понад сотню разів влучали по потужностях «Нафтогазу»
«Нафтогаз» відновив половину обсягів видобутку після російських атак
10 квiтня, 09:16
Жителі зібралися на Вербну неділю, але їх зустріли ракети, обурюються європейські лідери
Європейські лідери емоційно відреагували на удар росіян по Сумах
13 квiтня, 19:55
Одесу атакували дрони. Мер показав наслідки
Ворог атакував Одесу БпЛА: пошкоджено будинки (оновлено)
Сьогодні, 03:50

Суспільство

Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі
Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
Президент утворив 10 військових адміністрацій на частині окупованої Донеччини
Президент утворив 10 військових адміністрацій на частині окупованої Донеччини
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність»
Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
40K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
28K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
26K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
22K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua