Дніпро під масованою атакою російських дронів: виникли пожежі
Екстрені служби працюють на місцях
Увечері 16 квітня російські війська масовано атакувала місто Дніпро безпілотниками. У місті виникло декілька пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на владу міста на місцеві пабліки.
Повідомляється, що у Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що інформація уточнюється щодо руйнувань. «Суспільне» повідомило, що після ударів в деяких районах Дніпра спостерігаються перебої зі світлом.
Місцеві пабліки публікують відео приватного будинку, який спалахнув через атаку дронів.
Всі екстрені служби прямують на місця влучань. Місцеві пабліки пишуть, що у центрі міста будинки залишились без вікон через вибухові хвилі.
До слова, ввечері 16 квітня російські терористи обстріляли місто Ізюм.
За його словами, окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок російського обстрілу є постраждалі. 35-річного чоловіка та 32-річну жінку госпіталізували до медичного закладу.
Постраждала й семирічна дитина. Також, Синєгубов повідомив, що пошкоджено приватний будинок.
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