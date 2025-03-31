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Окупанти у 20 разів збільшили кількість атак дронами по Сумщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти у 20 разів збільшили кількість атак дронами по Сумщині
Як повідомлялося, ворог готує наступ на Сумщину
фото з відкритих джерел

Російські війська намагаються створити сіру зону у прикордонні України

Російські сили значно частіше почали використовувати дрони для атак по Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

«Зараз ми фіксуємо збільшення в декілька разів КАБів, у 20 разів – застосування безпілотників типу «Шахед», внаслідок чого у п'ять разів збільшилась кількість знищених житлових будинків, цивільної інфраструктури, страждає аграрний бізнес», – зазначив він.

За словами голови ОВА, росіяни намагаються в п'яти-десятикілометровій зоні знищити все, щоб там нічого не існувало і не перебували люди. Таким чином окупанти намагаються створити «сіру зону».

Як зазначив Артюх, мета російських диверсійно-розвідувальних груп одна – зайти на територію України, щоб створити плацдарм та розширити сіру зону. Однак Сили оборони практично щодня знищують усі ДРГ, не даючи їм можливості закріпитися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готується до весняного наступу на Харківську та Сумську області.

Як повідомлялося, у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового. 

До слова, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. 

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Теги: Сумщина безпілотник

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