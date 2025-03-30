Дрон РФ пролітав над науковим центром у Італії

Протягом березня дрони не менше п’яти разів з’являлися над об’єктом у містечку Іспра

Італійська прокуратура розпочала розслідування після того, як ймовірно російський безпілотник кілька разів пролетів над Об'єднаним дослідницьким центром (JRC) Єврокомісії в містечку Іспра на озері Маджоре. Як інформує «Главком», про це повідомили видання Corriere della Sera та агентство Ansa.

За даними Ansa, прокуратура Мілана веде попереднє розслідування. Тоді як 31 березня офіційно розпочне слідство за підозрою в шпигунстві. Справу розглядатиме підрозділ із боротьби з тероризмом.

Як зазначає Corriere della Sera, протягом березня дрони не менше п’яти разів з’являлися над об’єктом.

JRC в Іспрі заснований у 1960 році і спершу працював як дослідницький ядерний центр. Це третій за величиною об'єкт Єврокомісії після центрів у Брюсселі та Люксембурзі. Його співробітники працюють, зокрема, над нерозповсюдженням та ядерною безпекою, транспортними проектами та питаннями, пов'язаними зі зміною клімату.

Наразі в JRC ведеться дослідницький проект з вивчення аспектів безпеки безпілотників.

Раніше заступник міністра розповів, що у Білорусі практично щотижня падають дрони, які доводиться розміновувати.

Також колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.