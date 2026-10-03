Біля Запорізької АЕС пошкоджено важливі трансформатори: МАГАТЕ вимагає локального перемир'я

Із початку року на Запорізькій атомній електростанції відбулося 15 блекаутів

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про серію дронових атак поблизу Запорізької АЕС, які пошкодили трансформатори, важливі для постачання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МАГАТЕ.

Там заявили, що отримали інформацію про серію атак дронів протягом останніх тижнів, які ще більше посилили загрозу ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Серед повідомлень про атаки були удари 19, 20 та 27 вересня по сусідній Запорізькій тепловій електростанції. Внаслідок атак було пошкоджено трансформатори, критично важливі для зовнішнього електропостачання ЗАЕС, яка через війну вже неодноразово втрачала зовнішнє живлення.

Для проведення необхідних ремонтних робіт на Запорізькій ТЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з обома сторонами щодо нового локального перемир’я. Це буде вже восьма така домовленість за посередництва МАГАТЕ, спрямована на відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Окрім того, згідно з повідомленнями, внаслідок атаки 22 вересня було виведено з ладу станцію радіаційного моніторингу за межами ЗАЕС, що зменшило можливості контролю за рівнем радіації поблизу станції.

Також через удари по Енергодару загинув співробітник ЗАЕС.

Із початку року на Запорізькій атомній електростанції відбулося 15 блекаутів, під час яких АЕС втрачала зовнішнє електроживлення та була змушена працювати на дизельних генераторах.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції склалася критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Тривала робота резервних дизель-генераторів підвищила ризик відмови обладнання, необхідного для безпечного функціонування станції.