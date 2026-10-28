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Російські удари по складах ліків: МОЗ оцінив загрозу дефіциту в Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські удари по складах ліків: МОЗ оцінив загрозу дефіциту в Україні
Російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру спричиняють перебої з постачанням окремих ліків
фото: ЕП

У міністерстві повідомили про тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів та пояснили, як уряд намагається запобігти їх нестачі

Російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру України спричиняють перебої з постачанням окремих лікарських засобів. Водночас системного дефіциту препаратів у країні наразі немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на РБК-Україна.

У МОЗ пояснили, що Росія регулярно атакує склади, виробничі потужності та логістичні об'єкти фармацевтичного ринку. Через це виникає ризик втрати запасів ліків і порушення маршрутів їх доставки.

«Системного дефіциту лікарських засобів в Україні немає. Водночас виникають точкові тимчасові труднощі з постачанням окремих препаратів», – зазначили у відомстві.

Наразі міністерство спільно з виробниками, імпортерами та дистриб'юторами працює над відновленням постачання та запобіганням повторним перебоям.

Кабінет міністрів розширив можливості зберігання та відвантаження препаратів із додаткових складських приміщень. Відповідні зміни передбачені постановою від 26 серпня 2026 року № 1062.

За визначених умов фармацевтичні компанії можуть використовувати склади, які не внесені до їхніх ліцензійних даних, або приміщення інших ліцензіатів. При цьому вимоги до якості та простежуваності лікарських засобів залишаються чинними.

Крім того, постановою від 13 жовтня 2026 року № 1254 уряд спростив окремі процедури державного контролю якості імпортних препаратів. Зміни також передбачають особливий порядок перевірки під час повторного ввезення тієї самої серії ліків.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у серпні та вересні в окремих регіонах України виникали перебої з постачанням препаратів, зокрема «Еутироксу» та «L-Тироксину». Після надходження додаткових партій ситуація стабілізувалася. МОЗ уже тоді повідомляло про відсутність системного дефіциту ліків.

Також «Главком» писав, що 19 жовтня російські війська атакували склад компанії «БаДМ» у Рівному. Це один із найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Україні. Раніше підприємство вже зазнавало ударів по своїх складських об'єктах.

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Теги: росія Україна ліки втрати

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