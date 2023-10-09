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Мера Сум Лисенка відсторонено від посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мера Сум Лисенка відсторонено від посади
2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка
фото: hromadske.radio

Строк відсторонення складає два місяці, тобто щонайменше до 9 грудня

Сьогодні, 9 жовтня, Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє пресслужб САП.

Як зазначається, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від Лисенка від посади мера міста Суми.

Зазначається, що строк відсторонення складає 2 місяці, тобто щонайменше до 9 грудня.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка, 

Нагадаємо, 6 жовтня Вищий антикорупційний суд випустив під заставу міського голову Сум Олександра Лисенка. Розмір застави склав 3 млн грн.

Як повідомлялося, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Теги: Суми Антикорупційний суд суддя прокуратура

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