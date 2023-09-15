Прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена

За звинуваченнями, згідно з даними засобів масової інформації, йому може загрожувати від п'яти до десяти років позбавлення волі

Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

Його також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю. За звинуваченнями, згідно з даними засобів масової інформації, йому може загрожувати від п'яти до десяти років позбавлення волі.

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Адвокат Хантера Байдена, Еббі Ловелл, стверджує, що звинувачення, які були висунуті, не можуть бути підтверджені через укладену ним угоду з федеральною прокуратурою. Він відзначає, що ці звинувачення не відповідають загальноприйнятій юридичній практиці. Крім того, адвокатський колектив Хантера Байдена має наявність доказів, що підтверджують його невинність у цій справі.

Також стосовно Хантера Байдена також розслідується справа про несплату податків. Раніше він визнав провину у цій справі, щоб зняти з себе звинувачення у справі про вогнепальну зброю. Але потім він відмовився від визнання вини у податкових злочинах.

Розслідування щодо Хантера Байдена щодо зберігання зброї почалося в 2018 році, коли стало відомо, що в той період він мав револьвер Colt Cobra, і він вживав наркотики. Американське законодавство забороняє купувати чи зберігати зброю людям, які приймають чи зберігають у себе наркотичні речовини. У той же період син Байдена ігнорував вимоги влади щодо сплати податків, а його батько клявся що син не винен. Водночас якихось звинувачень, пов'язаних із даними з ноутбука Байдена-молодшого, Мін'юст США поки не висунув.

Нагадаємо, колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, виступив із черговою провокаційною заявою. На цей раз жертвою його неоднозначних висловлювань став син очільника США – Хантер Байден.

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До слова, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті оголосив про офіційне розслідування, яке може запустити процес імпічменту президента Джо Байдена. За словами Маккарті, розслідування буде сфокусовано на звинуваченнях Джо Байдена у корупції, зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.

Основна увага конгресменів буде зосереджена на діловій активності сина президента Хантера Байдена, якого підозрюють у поганій практиці ведення бізнесу, причому республіканська більшість палати спробує продемнструвати, що сам президент отримав якусь вигоду з діяльності свого сина.