Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото)
фото: донецька прокуратура

На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну

Російська армія вдарила із зенітно-ракетного комплексу С-300 по селищу Вишневе Селидівської громади, а саме по території одного з приватних підприємств. Поранення дістали троє робітників. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото) фото 1

За даними слідства, 3 жовтня, близько 18:50, російська армія нанесла удар по смт Вишневому Селидівської територіальної громади. В епіцентрі влучання засобів ураження опинилась територія одного з приватних підприємств.

На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. З множинними пораненнями й переломами їх терміново госпіталізовано до міської лікарні.

Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото) фото 2

В результаті обстрілу майже половина будівлі цеху зруйнована. Пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.

Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення. 

Теги: прокуратура армія поранення війна Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета вбила двох людей
Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя
28 вересня, 16:39
Зайнялися шість фур
Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото)
26 вересня, 07:36
Внаслідок нічної атаки на Одесу зруйновано зерносховище
Удар по Одесі: куди влучила друга ракета
25 вересня, 09:25
Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини
Пекін образився на главу МЗС Німеччини: викликає посла
18 вересня, 20:42
«Укрпошта» стає приводом для невдоволення українців
На що скаржаться клієнти «Укрпошти» і чи можна цьому зарадити?
16 вересня, 10:26
Володимир Зеленський: «Контрнаступ – це не кіно на півтори години»
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
11 вересня, 13:02
В Україні з'явиться перший Офіс відновлення
В Україні з'явиться перший Офіс відновлення
6 вересня, 20:59
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
6 вересня, 17:35
Українські правоохоронці хочуть бачити російського олігарха у Києві для допиту і проведення слідчих та процесуальних дій
Близький до Путіна олігарх підозрюється у фінансуванні війни. СБУ оголосила підозру
5 вересня, 09:53

Події в Україні

Партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем (фото)
Партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем (фото)
Окупанти скинули керовані авіабомби на Бериславський район
Окупанти скинули керовані авіабомби на Бериславський район
Поранив поліцейського та погрожував гранатою: на Черкащині чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
Поранив поліцейського та погрожував гранатою: на Черкащині чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)
Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото)
Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото)
Готуються до «жесту доброї волі»? У Токмаку окупанти евакуювали родини та закрили магазини
Готуються до «жесту доброї волі»? У Токмаку окупанти евакуювали родини та закрили магазини
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
19K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
7811
Дві області після перевірки отримали нових військкомів
6287
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
5055
Кум Табачника визвався служити у силах ППО
4526
Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення

Новини

Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
Сьогодні, 07:29
Дощі та шквали: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:16
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту