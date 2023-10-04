Війська РФ влучили у територію підприємства Селидівської громади, є постраждалі (фото)

На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну

Російська армія вдарила із зенітно-ракетного комплексу С-300 по селищу Вишневе Селидівської громади, а саме по території одного з приватних підприємств. Поранення дістали троє робітників. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 жовтня, близько 18:50, російська армія нанесла удар по смт Вишневому Селидівської територіальної громади. В епіцентрі влучання засобів ураження опинилась територія одного з приватних підприємств.

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На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. З множинними пораненнями й переломами їх терміново госпіталізовано до міської лікарні.

В результаті обстрілу майже половина будівлі цеху зруйнована. Пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.

Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.