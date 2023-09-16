Суд збільшив розмір застави Коломойському на понад 3 млрд грн

Прокурор з Бюро економічної безпеки (БЕБ) подав клопотання щодо збільшення розміру застави у цій новій справі

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 мільярдами гривень. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

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Слід зазначити, що прокурор з Бюро економічної безпеки (БЕБ) подав клопотання щодо збільшення розміру застави у цій новій справі до 5,877 млрд. грн.

Прокурор звернув увагу, що Коломойський вийшов із громадянства України та наразі є громадянином Ізраїлю, тому існує ризик його виїзду та приховування за кордоном, а також перешкоджання слідству та вплив на свідків.

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Водночас адвокат Коломойського також заявив, що розмір застави необґрунтований, бо прокурор БЕБ не навів жодних доказів, що Коломойський має змогу заплатити таку суму. Він назвав необґрунтованими і ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила, що Ігор Коломойський отримав нову підозру.

«Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

До слова, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмір 1,61 млн грн для колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій Приватбанку Надії Конопкіної, яку НАБУ підозрює у причетності до справи олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн коштів банку.