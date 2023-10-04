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Смерть українця в польському витверезнику: ЗМІ опублікували відео катувань поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смерть українця в польському витверезнику: ЗМІ опублікували відео катувань поліції
Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті
фото скріншот відео

Згідно із записом, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи

Поліція Польщі застосувала тортури до українця Дмитра Никифоренка, який два роки тому помер у витверезнику Вроцлава. Про це свідчить відео, яке опублікувало польське видання Onet.

Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він повертався з барбекю разом з колегами, на якому усі випивали, і Дмитро також був п’яним.

Пізніше перевірка показала, що в його крові було 1,5 проміле алкоголю. Як підкреслює видання, всупереч першим повідомленням поліції, в його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Дмитро повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно, а у якийсь момент просто заснув.

Поліція наполягала, що Дмитро був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Утім, підкреслює видання, насправді нічого подібного в автобусі зафіксовано не було. Коли автобус прибув на кінцеву та водій не зміг розбудити пасажира, до Дмитра викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.

О 22:27 Дмитра зняла камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Кілька років тому міська влада передала приміщення Асоціації взаємодопомоги імені кардинала Стефана Вишинського після того, як через недбалість персоналу там заживо згоріла п'яна жінка, прив'язана пасками до ліжка.

Дмитра заводили у приміщення у наручниках із незрозумілих причин. Кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ. На обличчі Дмитра було видно свіжі сліди.

Видання наводить також висновок для суду молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацуги, який той зробив на основі аналізу запису з камер спостереження.

Згідно із записом, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка.

Згідно з висновком Мацуги, на кадрах видно, як о 22:41 Дмитра за руки і за ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. З того часу його постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На відео чітко видно, що Дмитро був знерухомленим. У якийсь момент один з поліцейських сів на спину лежачого. Джерело: https://censor.net/ua/n3447369

Приблизно о 22:57 його вже не тримали, він нерухомо лежав на ліжку, присутні - троє поліцейських, два чоловіки і три жінки - стояли і спостерігали за лежачим Дмитром. Розв’язавши ноги та перевіривши його стан здоров’я, чоловіка поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. За кілька хвилин безуспішні зусилля продовжили медики.

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати. Рідним українця повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.

Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у тортурах, відбулися лише після публікації матеріалу у виданні Wyborcza.

У березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.

Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги Дмитру: за версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації.

Жінці-медику, яка працювала в центрі і не змогла запобігти насильству над Дмитром, своєю чергою інкримінують вбивство через необережність.

Ще двоє обвинувачених також є співробітницями витверезника, які нібито брали участь у приховуванні інциденту.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві пройшов мирний протест проти насильства поліції на тлі смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання правоохоронцями. Учасники вимагали чесного розслідування та покарання винних. 

Зазначимо, посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.

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Теги: прокуратура Польща вбивство посольство

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