Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий: наслідки атаки по Київщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий: наслідки атаки по Київщині
Уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа
фото: Офіс Генпрокурора

Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю

У Київській області внаслідок ракетної атаки Російської Федерації у під ранок 21 вересня дістав поранення мирний житель, пошкоджено лікарню та будинки. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратура, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю. Прокурори, експерти та слідчі фіксують наслідки нічної атаки ворога. Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств.Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

Теги: Київщина уламки ракет поранення чоловік розслідування прокурор прокуратура пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай не зумів подолати корупцію, навіть попри розстріли корупціонерів
Як боротися з корупцією? Розстріли не допомагають
28 серпня, 12:29
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
30 серпня, 02:25
4 вересня віряни вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 вересня, 00:01
Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
30 серпня, 19:13
У ніч проти 1 вересня Росію атакували безпілотники
Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка
1 вересня, 11:33
Генерал Огієнко (на фото) запевняє що він не винен, але слідство це не переконало
Колишній командувач ППО Москви спіймався на хабарі
7 вересня, 10:57
Суд збільшив розмір застави Коломойському
Суд збільшив розмір застави Коломойському
16 вересня, 00:46
У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа: горить торговий центр
У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа: горить торговий центр
16 вересня, 02:06
Олег Сенцов воює на Запорізькому напрямку
Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті
10 вересня, 19:47

Новини

Пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий: наслідки атаки по Київщині
Пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий: наслідки атаки по Київщині
На Київщині виявлені уламки ракет (фото)
На Київщині виявлені уламки ракет (фото)
Ракетна атака на Київ: скільки знищено ворожих цілей
Ракетна атака на Київ: скільки знищено ворожих цілей
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
Атака на столицю: є руйнування, спалахнула пожежа
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
60K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
22K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
22K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
18K
Контрнаступ: провал чи успіх?
6782
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту