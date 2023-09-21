Пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий: наслідки атаки по Київщині

Уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа

Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю

У Київській області внаслідок ракетної атаки Російської Федерації у під ранок 21 вересня дістав поранення мирний житель, пошкоджено лікарню та будинки. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними прокуратура, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

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Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю. Прокурори, експерти та слідчі фіксують наслідки нічної атаки ворога. Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств.Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.