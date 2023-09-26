Справа щодо передислокації плавучої станції. «Київводоканал» зробив заяву

Очікувані результати реалізації проєкту передислокації – забезпечення міста Києва резервним (альтернативним) водозабором

Київська міська прокуратура опублікувала на своїх ресурсах інформацію про повідомлення підозри колишньому керівнику ПрАТ «АК «Київводоканал» за фактом розтрати бюджетних коштів. Мова йде про те, що з метою забезпечення альтернативного джерела водопостачання під час війни Київводоканал забезпечив передислокацію плавучої насосної станції. Це дало змогу вберегти обладнання станції від обстрілів. Однак це спровокувало з боку правоохоронних органів звинувачення, що є цілком безпідставними, не враховують висновки інженерно-технічної експертизи, відверто маніпулятивні за своєю суттю та свідчать про продовження політичного тиску.

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Як зауважило у своїй заяві ПрАТ «АК «Київводоканал», звинувачення ґрунтується на тому, що станція нібито не підлягає експлуатації за цільовим призначенням через свій технічний стан. Проте, для підтримання в робочому стані обладнання станції щорічно виконувались планово попереджувальні ремонти згідно графіків. Останній «AKT перевірки стану готовності до пуску в експлуатацію комплексу станції для забезпечення безперебійного водопостачання і запобігання погіршення якості питної води в період повені 2021 року» складений 2 квітня 2021 року.

Окрім того, на виконання доручення для підготовки до весняно-паводкового періоду 2023 року власними силами були виконані регламентні роботи на обладнанні станції. Очікувані результати реалізації проєкту передислокації – забезпечення міста Києва резервним (альтернативним) водозабором, у випадку можливих ракетних ударів або їх повного знеструмлення. Крім того, це можливість забезпечення питною водою при обмеженому використанні до 1,5 млн. осіб, а також можливість заповнення в мінімальних обсягах системи водою для пожежогасіння.

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За результатами проходження експертизи проєктної документації було отримано позитивний експертний звіт. На визначену суму роботи виконані, що підтверджено актами виконаних робіт.

ПрАТ «АК «Київводоканал» наголошує – зазначені прокуратурою звинувачення не підтверджуються фактами та відповідними документами, наданими слідству, і попри сприяння слідчім діям, тиск на працівників підприємства триває, що підтверджує упередженість слідчих.