Майбутній візит Зеленського до США та ще одна підозра Коломойському: головне за ніч

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня

Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ще одна підозра Коломойському

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру. Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

Відповідно до його заяви, Ігорю Коломойському була оголошена підозра в умовах ізоляції, у присутності його адвоката. Ця нова підозра виникла в результаті розслідування, яке проводило Бюро економічної безпеки.

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Згідно з документом, на який посилається Лещенко, Коломойського підозрюють:

в організації підробки документів на переказ коштів

в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Лещенко вказав, що відповідно до результатів попереднього розслідування було встановлено, що Ігор Коломойський створив і очолював організовану групу, до якої входили Сергій Волков, керівник столичного відділення «ПриватБанку», а також інші посадові особи з цієї філії та головного офісу банку.

Прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена

Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

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Його також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю.

Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до 750 тисяч доларів США.

Дуда анонсував зустріч із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про майбутню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться в Нью-Йорку через кілька днів. Однією з тем обговорення буде заборона на імпорт українського зерна. Про це Дуда сказав у коментарі PAP.

«За кілька днів ми плануємо зустрітися у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським, – заявив Дуда та додав: – Серед інших питань, ми також розглянемо ситуацію щодо зерна».

За його словами, Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

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Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною

Унаслідок повторних атак на Одещину та падіння уламків російських дронів, Румунія розширила зону обмеження польотів на своєму кордоні з Україною. Про це повідомляє міноборони Румунії.

За оновленими обмеженнями, польоти заборонені в північній частині Добруджи, між населеними пунктами Сулина і Галац, на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону.

Посланці Ватикану й Китаю обговорили війну в Україні

Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі провів зустріч з представником уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуеєм, щоб обговорити ситуацію в Україні та підкреслити необхідність спільних зусиль для сприяння діалогу з метою досягнення миру. Про це пише Vatican News.

«Кардинал Маттео Марія Дзуппі зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії для обговорення війни в Україні та привернення уваги до потреби спільної роботи задля заохочення діалогу у пошуку миру», – йдеться у матеріалі.

Зеленський зустрінеться з Байденом

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника США.

Зазначається, зо зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У Києві вибухнуло авто

Увечері 14 вересня у Києві біля ТЦ «Апрель» у Святошинському районі столиці вибухнуло авто. Про це повідомляє «Київ Інфо».

Зазначається, що авто на швидкості врізалось у стовп та вибухнуло. Попередньо є постраждалі.

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«Водія та пасажирку витягнули з авто, є поранення, але не смертельні, має госпіталізувати швидка допомога», – йдеться у повідомленні.

До слова, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.