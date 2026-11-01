«Став ззаду мене і тримає за плечі». Житель Олешків розповів, як окупант прикривався ним від дрона

Житель Олешків: У нас було дуже важко

Сергій, який виїхав з окупованих Олешок, розповів про небезпечний випадок, що стався під час перебування в місті. Російський військовий використав його як прикриття, коли назустріч їм летів дрон. Про це чоловік зауважив у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

«У нас було дуже важко. Я, наприклад, іду з валізою і не доходячи до центральної вулиці з перехрестя виходять два нетутешніх високого росту, десь 190 ну під 2 м. Один худенький, а другий такий дуже-дуже здоровий», – пригадав Сергій.

У цей момент, за словами чоловіка, з боку окупантів у його напрямку летів дрон на висоті приблизно двох метрів.

«І той, що худенький зразу кинувся з дороги до забору в кущі. А той, що дебелий такий, він підбіг і став ззаду мене і тримає мене за плечі. Дрон завис і полетів», – зазначив чоловік.

Нагадаємо, 31 жовтня українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Володимир Зеленський подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

Як повідомлялося, найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше як рік. А ще одна жінка 1 листопада відзначила своє 49-річчя.

До слова, після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині Україна планує продовжити проведення подібних місій на регулярній основі. Про відповідну домовленість із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.