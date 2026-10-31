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СБУ показала ексклюзивні фото повернення українців із Олешків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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СБУ показала ексклюзивні фото повернення українців із Олешків
Зеленський подякував усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків
фото: СБУ

Україна вдячна Американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво у виконанні гуманітарної місії

Служба безпеки України показала ексклюзивні фото повернення українців із тимчасово окупованого міста Олешки. Про це повідомляє «Главком».

Успішний евакуаційний захід є результатом спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Збройних сил України та інших профільних структур, які діяли за дорученням президента України.

СБУ показала ексклюзивні фото повернення українців із Олешків фото 1

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна вдячна Американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво: «Ми дякуємо кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні!»

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.

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Найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше року.

Подружжя Паліїв із тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині нарешті зустрілося в Україні після трьох років вимушеної розлуки. Жанна Палій виїхала з окупованого міста раніше, а її чоловік зміг дістатися на підконтрольну Україні територію лише тепер після евакуації.

Раніше, 23 жовтня 2026 року, стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

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Теги: дипломатія Володимир Зеленський Україна кордон звільнення Дмитро Лубінець Олешки

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