Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що чергове пошкодження Україною Керченського мосту є свідченням слабкості Росії. Про це він заявив на спільній пресконференції за підсумками саміту «коаліції охочих» у Берліні, передає «Главком».

«Те, що Україна минулої ночі знову серйозно пошкодила Керченський міст, – це чітке попередження, а також виразне свідчення слабкості Росії», – сказав Мерц.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України опублікував повідомлення, у якому привітав португальський міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Публікація з'явилася на тлі повторних атак на Керченський міст, який раніше претендував на цей статус.