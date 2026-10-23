Данія терміново передала Україні понад 50 тис. боєприпасів для F-16

Данія передала Україні понад 50 тис. 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16, які використовують для перехоплення російських реактивних дронів

Українські пілоти вже використовують 20-мм снаряди для перехоплення російських реактивних «Шахедів»

Данія у прискореному режимі передала Україні понад 50 тис. боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Українські військові вже застосовують їх для знищення російських реактивних ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що отримані снаряди вже використовують для захисту українських міст від повітряних атак.

Данія раніше передала Україні винищувачі F-16 зі складу власних Повітряних сил. Водночас країна, як і низка інших держав, поступово переходить на сучасніші літаки F-35, тому значну частину запасів 20-мм боєприпасів уже передала партнерам або продала.

Після звернення українського Міноборони щодо додаткового постачання Копенгаген оперативно відреагував на запит. За домовленістю з однією з країн-партнерів Данія перенаправила Україні частину боєприпасів, які раніше планувала продати.

У Міноборони наголосили, що така допомога має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони.

Винищувачі F-16 залишаються одним із найефективніших засобів боротьби з реактивними «Шахедами». Для їхнього перехоплення необхідно підтримувати достатні запаси боєприпасів, зокрема для авіаційних гармат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що для протидії реактивним безпілотникам українські F-16 потребують близько 5–6 тис. боєприпасів калібру 20 мм щодоби.

Також «Главком» писав про рішення Бельгії посилити українські F-16. Країна планувала надати додаткові боєприпаси для боротьби з російськими реактивними дронами.

Крім того, 15 жовтня Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером можливість прискорення постачання винищувачів F-16 та озброєння до них. Президент наголосив, що ці літаки відіграють важливу роль у відбитті атак реактивних «Шахедів».