РНБО: мігрантів можуть дезінформацією спрямувати на кордон з Україною

Фахівці прогнозують, що тактика провокування мігрантів може бути застосована в напрямі українсько-білоруського кордону

Не виключена провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі інформаційні провокації, спрямовані на перенаправлення мігрантів на українсько-білоруську ділянку кордону.

Центр зазначає, що згідно з інформацією, поширеною міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, з-поміж біженців, які знаходяться поблизу польського кодону, розповсюджуються чутки про нібито готовність Німеччини прийняти мігрантів та про нібито ухвалені для цього логістичні рішення: «Що до них приїдуть автобуси з Німеччини, а Польща їх пропустить».

Представники польської влади спростовують цю інформацію як таку, що спрямована на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону, і застерігають від непродуманих дій.

Водночас «BBC News. Русская служба» повідомляє, що для нівелювання поширення дезінформації серед мігрантів на усі непольські номери мобільних телефонів, що знаходяться у прикордонній зоні, надсилаються смс-повідомлення із закликом не вірити цим чуткам: «Польський кордон є добре захищений». Такі ж самі повідомлення дублюються гучномовцями на прикордонних пунктах пропуску.

Українські фахівці прогнозують, що схожа тактика провокування може бути застосована в напрямі українсько-білоруського кордону.

«Зокрема не виключена інформаційна провокація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України. З огляду на ситуацію, що склалася, ЦПД направила рекомендації відповідним органам влади щодо необхідності завчасно вжити профілактичних заходів, зокрема сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами з інформацією про норми вітчизняного законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордону», – заявили у Центрі.

Зазначається, що повідомлення мають бути призначені для превентивного інформування осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.

Зазначимо, сьогодні на кордоні Білорусі та Польщі померла однорічна дитина мігрантів. Таким чином, кількість жертв серед біженців зросла до 13.

Також 18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.

Як відомо, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, йдеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

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