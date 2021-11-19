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    Лукашенко нав'язує Меркель свій варіант розв’язання міграційної кризи (відео)

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    Лукашенко продовжує шантажувати Європейський Союз - Лукашенко нав'язує Меркель свій варіант розв’язання міграційної кризи (відео)
    Лукашенко продовжує шантажувати Європейський Союз
    фото: Bloomberg

    Пропозиції де-факто керівника Білорусі озвучила його речниця

    Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко 15 листопада під час телефонної розмови з виконуючою обов’язки канцлера ФРН Ангелою Меркель запропонував ЄС створити гуманітарний коридор до Німеччини для 2 тис. мігрантів на білорусько-польському кордоні. Про це 18 листопада повідомила прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, її відеокоментар опубліковано у Telegram-каналі «Пул першого».

    «Європейський Союз створює гуманітарний коридор для 2 тис. біженців, які перебувають у таборі. Ми беремо на себе зобов'язання сприяти, наскільки це можливо і за їхнього бажання, решті 5 тис. повернутися на батьківщину, – сказала Ейсмонт. – І Ангела Меркель, згідно з домовленостями, вестиме перемовини з ЄС, у тому числі щодо організації гуманітарного коридору до Німеччини».

    Білорусь, за її словами, «виконує свої обіцянки, при тому, що з боку ЄС поки що не виконано жодного зобов'язання».

    Решта, як наголосила речниця Лукашенко, наполягають на забезпеченні їм гуманітарного коридору до Західної Європи, насамперед – до ФРН, і «категорично відмовляються відлітати».

    Наталія Ейсмонт додала, що наразі на території Білорусі перебуває близько 7 тис. мігрантів.

    Нагадаємо, протягом кількох останніх днів самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко щонайменше двічі спілувався із очільницею Німеччини Ангелою Меркель із приводу міграційної кризи.

    Пізніше ЗМІ дізналися вимоги Лукашенка до Меркель.

    Також глава Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна не буде визнавати домовленостей виконувачки обов'язків канцлера Німеччини Ангели Меркель із де-факто президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо міграційної кризи.

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    Теги: Білорусь Ангела Меркель Олександр Лукашенко мігранти Анджей Дуда кордон
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    Лукашенко нав'язує Меркель свій варіант розв’язання міграційної кризи (відео)