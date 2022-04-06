Мінцифри відшукало родичів катів, які нищили Бучу: що росіяни відповіли українцям

За допомогою штучного інтелекту у соцмережах розповіли про звірства росіян

Міністерство цифрової трансформації розшукало родичів російських окупантів, які скоїли звірячі злочини проти мирних людей у Бучі, а також запитали їх, що вони думають про російський терор. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Рідні та близькі російських вбивць з ними згодні і це саме вони їх так виховали. Кожен росіянин відповість за Ірпінь, Бучу, Бородянку, Маріуполь та інші українські міста», – йдеться у повідомленні.

За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян. Відповіді можна переглянути на скріншотах:

«Тепер убивці змінюють тактику, і в Маріуполі вже возять пересувні крематорії (як повідомляє Маріуполь рада). Окупанти збирають і спалюють тіла замордованих та вбитих людей. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Але супутникові знімки все покажуть. Їм не вдасться сховати сліди своїх воєнних злочинів. А ми не дозволимо їм залишитись безкарними», – повідомляє Мінцифри.

Нагадаємо, російські окупанти залишали у квартирах мирних мешканців Бучі розтяжки та гранати, якщо знаходили українську символіку або документи військових.