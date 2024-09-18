У Борисполі два дні поспіль буде відсутня вода

З 21 вересня хлоровану воду можна буде використовувати для господарських потреб

У місті буде проводитися очищення та хлорування водопровідних мереж та резервуарів

Протягом 19-20 вересня 2024 року у Борисполі Київської області буде відсутня вода по всьому місту. Про це інформує Бориспільська міська рада.

Як інформує міськрада у місті буде проводитися очищення та хлорування водопровідних мереж та резервуарів. «Прохання всім водокористувачам заготовити запас води для приготування їжі», – йдеться у повідомленні.

А вже 21 вересня хлоровану воду можна буде використовувати для господарських потреб. Також у місцевій адміністрації попереджають, що у зв’язку з відсутністю води внесені зміни в режим роботи закладів освіти міста.

У зв'язку із відсутністю води, протягом 19 та 20 вересня дитсадки працюватимуть у скороченому режимі: з 08:00 до 12:00. Годувати дітей у закладах не будуть. У школах також не працюватимуть їдальні.

«20 вересня буде проводитися генеральне прибирання з дезінфекцією усіх приміщень закладів освіти, обладнання та інвентаря», – повідомили у Бориспільській міськраді.

Нагадаємо, як повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, у громаді жодних відключень центрального водопостачання на 19 вересня через забруднення річки Десна не заплановано. Інформацію, яку поширюють у соцмережах є фейком. Стан питної води у громаді під постійним контролем фахівців. Міський голова Броварів підкреслив, що ситуація під контролем, водопостачання у громаді проводиться в звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що у річці Десна на тлі періоду маловоддя спостерігається критично мінімальний рівень води. Як зазначається, 18 вересня о 8 ранку на гідрологічному посту с. Літки зафіксували мінімальний рівень 71 см. Такий показник метеорологи побачили вдруге за всю історію багаторічних спостережень з 1923 року.