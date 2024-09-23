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У Десні на Київщині спостерігається мінімальний рівень води за останні 100 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Десні на Київщині спостерігається мінімальний рівень води за останні 100 років
Річка Десна на Київщині обміліла
фото: Центральна геофізична обсерваторія

Центральна геофізична обсерваторія повідомляє про критичне обміління Десни

Протягом 21-23 вересня у річці Десна на Київщині спостерігається мінімальний рівень води за останні 100 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

«За даними гідрологічної станції Київ на гідрологічному посту р. Десна – с. Літки протягом 21-23 вересня спостерігається мінімальний рівень води за весь період спостережень починаючи з 1923 року – 70 см над нулем поста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба повідомив, що на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми

Також поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово.

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Теги: Київ Київщина річка екологія водойма Україна

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