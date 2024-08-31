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На Київщині спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Київщині спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів
На Київщині поза межами населених пунктів зафіксовані падіння уламків збитих дронів
фото: Depositphotos (ілюстративне)

В області працювали сили ППО

У ніч на 31 серпня ворог вчергове атакував Київську область ударними дронами. Від падіння уламків у трьох районах регіону спалахнули пожежі. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

Поза межами населених пунктів зафіксовані падіння уламків на відкритих ділянках місцевості. Унаслідок цього сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах області.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації  наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, що в ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені. 

Крім того, вночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей пошкоджені чотири будинки. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 31 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М», чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

До слова, у Харкові сьогодні оголошено траур за загиблими внаслідок ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб, ще майже сто – постраждали.

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Теги: пожежа війна Київщина безпілотник

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