На Київщині знищено залишки ворожих ракет Х-101 (фото)

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області

Вибухонебезпечні предмети були транспортовані на спеціальний підривний майданчик

У Київській області сапери знищили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет. Про це повідомляє пресслжуба ДСНС.

Сапери ДСНС знищили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет у Київській області pic.twitter.com/686gyUdg7U — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 27, 2024

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області. Фахівці вилучили та ліквідували тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101» , – ідеться в повідомленні.

Вибухонебезпечні предмети були транспортовані на спеціальний підривний майданчик, де їх було знищено.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Згодом стало відомо, що на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів, зокрема два енергетичних об’єкти, внаслідок атаки РФ. Пошкодження приватних будинків сталося внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів».