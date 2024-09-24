У двох районах Київщини впали уламки збитих дронів: які наслідки

РФ знову била по Київщині безпілотниками

У регіоні працювали сили ППО

У ніч на 24 вересня ворог атакував Київщину ударними дронами. У двох районах регіону внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

У районах області вночі працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

За даними Кравченка, влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих також немає.

«У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані», – заявив глава області.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що вночі та вранці російські загарбники атакували Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей у Смілі повибивало вікна в кількох будинках, але минулося без постраждалих.

До відома, пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

Крім того, в ніч на 24 вересня ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Уламками збитих цілей пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла залишилися 20 населених пунктів.