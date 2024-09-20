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Пожежі на Київщині: влада повідомила про радіаційний фон в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пожежі на Київщині: влада повідомила про радіаційний фон в області
Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температур
фото: glavcom.ua

Моніторинг стану повітря продовжується

У Вишгородському, Броварському, Обухівському та Бориспільському районах зафіксовані пожежі торф’яників, трав’яного настилу та лісової підстилки. Рятувальники продовжують ліквідацію загорянь. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«На Київщині зафіксовано погіршення стану повітря через пожежі в екосистемах. Рятувальники продовжують ліквідацію загорянь», – повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у регіоні фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний фон на території області перебуває в межах норми. Моніторинг стану повітря продовжується.

Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури. Тепле повітря і вологість призводять до туману і продукти горіння майже не розсіюються.

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці, закрити вікна у приміщеннях та не проводити провітрювання, пити багато води

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. 

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Теги: рятувальники повітря Київщина радіація

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