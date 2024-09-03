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У Чорнобильській зоні масштабна пожежа: чи є загроза для жителів Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Чорнобильській зоні масштабна пожежа: чи є загроза для жителів Київщини
На території Чорнобильської зони відчуження виникла пожежа
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко: «Київська обласна військова адміністрація спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію на контролі» 

 

 

На території Чорнобильської зони відчуження виникла пожежа на площі близько 20 га. Рятувальники працюють над локалізацією займання, радіаційний фон у нормі, але можливе задимлення повітря в Київській області. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«За оперативною інформацією ГУ ДСНС України у Київській області у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі. Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми», – повідомив Кравченко.

За його словами, Київська обласна військова адміністрація спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію на контролі.

«Звертаємо увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря. Тому рекомендуємо не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна. Про всі зміни буду інформувати оперативно», – підсумував Кравченко.  

Нагадаємо, рейдові групи з представників Держекоінспекції, Держагентства лісового господарства та лісівників ДП «Ліси України» виявили незаконні вирубки дерев у Чорнобильській зоні. Завдані збитки оцінюються у 70 млн грн, а за рік вони сягають мільярда, розповіла нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Теги: Чорнобильська зона пожежа Київщина

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