Обстріл Києва та вибухи в Росії: головне за ніч

Вночі ворог обстріляв Київ

У Києві оголошували повітряну тривогу. Уламки російського дрона впали у дворі приватного будинку у столиці.

Уламки російського безпілотника впали у дворі житлового будинку в Києві

Сьогодні вночі, 7 вересня, окупанти обстріляли Київ. За попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку. У Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами, а інформація щодо ймовірного падіння уламків в Дніпровському районі не підтвердилася.

Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе

У ніч на 7 вересня російський дрон-камікадзе «Шахед» перетнув кордон Білорусі з України в районі Лоєва, Гомельської області. Близько опівночі з аеродрому Барановичі злетів білоруський винищувач і взяв курс на південь країни. За останніми даними, «Шахед» рухається вздовж кордону у напрямку Київського водосховища.

У Київській області працювало ППО

Пізно ввечері 6 вересня Київська область знову опинилася під загрозою ворожої атаки. Сили протиповітряної оборони області активно працювали по виявленим у повітряному просторі ударним безпілотника.

Ізраїльська армія зруйнувала командний пункт ХАМАС

Ізраїльські військові знищили командний центр ХАМАС у Секторі Газа, який розташовувався у будівлі колишньої школи «Халіма ас-Садійя» на півночі регіону. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, центр використовувався терористами для планування і координації нападів на ізраїльські сили.

Безпілотники атакували склад боєприпасів у Воронезькій області (відео)

Сьогодні, 7 вересня, вночі безпілотники обстріляли Острогожський район. Росіяни скаржилися на звуки вибухів та детонацію боєприпасів. Попередньо відомо, що горить склад боєприпасів. Жертв та постраждалих немає.