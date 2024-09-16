Глава Конотопа, атакованого Росією, назвав три міста, які прийшли на допомогу

«Повилітало понад 300 вікон у лікарнях, в школах, в садочках, в котельнях. А за що мені їх поставити?»

У ніч на 12 вересня російські загарбники завдали удару по центру Конотопа, що на Сумщині. Нині місту бракує коштів, щоб оговтатися від ворожого обстрілу. На допомогу прийшли Київ, а також міста Стрий та Ромни Сумської області. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

«Повилітало понад 300 вікон у лікарнях, школах, садочках, котельнях. А за що мені їх поставити?», – питається очільник постраждалого міста.

Посадовець розповів, що мер Києва Віталій Кличко пообіцяв допомогти Конотопу з дизпаливом.

«Він мені особисто зателефонував, особисто поцікавився станом справ. Він дав доручення, аби нам оперативно надали паливо, плівку, інші матеріали, аби хоча би тимчасово закрити наші приміщення. Користуючись нагодою, ще хотів подякувати міському голові Стрия, міському голові Ромен, які також надають нам допомогу. Щодо палива з Києва, то точно не знаю про який об’єм ідеться», – розповів Семеніхін.

В останні місяці ворог активізувався на Сумському напрямку, особливо після початку операції ЗСУ на Курщині. Утім, за словами міського голови, масової евакуації з Конотопа наразі немає.

«Може, одиниці виїжджають, десятки людей. Десь 60 тисяч, може, трохи більше проживають», – зазначив мер.

На запитання, чи не закликає Семеніхін евакуюватися з Конотопа, посадовець відповів: «Ну не треба нас порівнювати з громадами на Торецькому напрямку у Донецькій області чи ще з якимись. Ми геть інші. Від нас відстань (до лінії фронту) 65 кілометрів, і в нас немає такої ситуації, як на інших напрямках».

Ще влітку західні аналітики і ЗМІ говорили про те, що ворог накопичує сили для наступу на Сумщину. На ваш погляд, є підстави зараз для такого наступу, масової ворожої атаки?

На думку міського голови, зараз вірогідність наступу росіян на Сумщину нульова.

Нагадаємо, що російські окупанти 12 вересня здійснили атаку ударними дронами-камікадзе на Конотоп Сумської області. На наступний день, 13 вересня, стало відомо про смерть одного пораненого внаслідок обстрілу.

Як повідомлялося, у Сумській області запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.

До слова, генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко в коментарі «Главкому» висловив думку, що росіяни накопичували сили та планували почати нові бойові дії на Сумському напрямку, проте ЗСУ вдарили на випередження і атакували Курську область РФ.