Міноборони оприлюднило подробиці про загиблого на Донбасі воїна

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Загинув один український військовослужбовець 1994 року народження

Упродовж минулої доби в зоні операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув, четверо зазнали поранень. Про це поінформував на брифінгу в неділю речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Із сумом повідомляємо, що внаслідок збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей Україна знову має втрати. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець 1994 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого героя та його товаришам», - сказав Гуцуляк.

За його словами, також за минулу добу внаслідок обстрілів було поранено 4 українських військових. Їх доправлено до військових мобільних госпіталів, де їм надається необхідна кваліфікована медична допомога.

«Стан здоров'я одного з наших поранених — середньої важкості, інших військовослужбовців — задовільний», - зазначив речник оборонного відомства.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

Джерело: Укрінформ